Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАлексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра

1 фото
У Миранчука диагностирована травма задней поверхности бедра.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Алексей Миранчук получил мышечную травму

Советский спорт15:50

Диагноз Тарасова подтвердился: Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра

Спорт-Экспресс12:27

Семин: Алексей Миранчук получил серьезную травму бедра

РИА Новости12:15

Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра

Soccer.ru13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Гаджеты

Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7

Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Происшествия

Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность

В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Кино

Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»

Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Политика

Дональд Трамп уволил свою помощницу после слов о его полной дочери

Как сообщает издание Politico, помощница американского лидера заявила, что её отношения с Трампом намного лучше, чем у него с дочерьми Иванкой и Тиффани.
Говорит Москва 03:00
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес

Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки

Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал 08:17
Политика

Луценко прокомментировал информацию о связи с нелегальными казино

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.
RT на русском 16:55
Политика

Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Футбол

«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es.
Чемпионат вчера в 14:00
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК 16:52
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Авто

В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»

Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
Тарантас Ньюс 14:00
Теннис

Медведев оштрафован на $ 9 тыс. за неспортивное поведение на US Open

Чемпионат 14:22
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

RT на русском 17:53
Происшествия

На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус

В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК 14:39
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС 12:58
Политика

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Футбол

Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс 14:02
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Игры

Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца

Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Кино

На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами

Культуромания 07:15
Общество

Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги

Известия 11:11
Общество

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM вчера в 14:58
Общество

В Москве завершили подготовку к отопительному сезону

В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное