Футбол
Алексей Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»Матч ТВ 11:07
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России.
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Сулейманов и Игнатьев в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Локомотивом»
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Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
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Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
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