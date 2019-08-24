Футбол
Алексей Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»Матч ТВ 11:07
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России.
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Сулейманов и Игнатьев в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Локомотивом»
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