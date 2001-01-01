Футбол
Алексей Миранчук: «Шотландцы всегда были крепкими ребятами»Матч ТВ 11:10
Свои очки у Шотландии надо забирать, — сказал Миранчук. Ранее стало известно, что домашний матч сборной России с командой Шотландии 10 октября пройдет на арене «Лужники». Гостевая встреча с шотландцами пройдет 6 сентября в Глазго.
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