Футбол
Алексей Миранчук: «Хотим занять первое место в группе»
Алексей Миранчук: «Хотим занять первое место в группе»Матч ТВ01:57
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Ольсен
Люстиг
Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
Ларссон
Юханссон
Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
Лунев
Набабкин
Нойштедтер
Джикия
Рауш
Ионов
Газинский
Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Болельщики ждут от нас положительных результатов. И нам самим хочется занять первое место в группе, — сказал Миранчук. Отметим, что матч против шведов станет для сборной России заключительным на групповом этапе турнира.
Матч ТВ01:57
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Алексей Миранчук: «При любых раскладах сборная России выйдет на матч со шведами с мыслями только о победе»
Спорт-Экспрессвчера в 19:50
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