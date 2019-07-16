Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»Soccer.ru 13:39

Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.
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Ал. Миранчук назвал европейские топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру

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Мама Миранчуков: очень хотелось бы уехать за границу, в Барселону!

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Алексей Миранчук: «Хотелось бы себя попробовать в Европе. Если останусь, потом буду жалеть»

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Алексей Миранчук назвал европейские клубы, в которые готов перейти на любых условиях

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Спорт-Экспресс13:51

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Soccer.ru13:39

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если не попробую свои силы в Европе». ВИДЕО

Sport.ru14:13
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

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Наука

Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге

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Политика

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Политика

Правду о малазийском «Боинге» скрывают

Основным вопросом остаётся ответственность за трагедию. Крушение «Боинга» произошло 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Экономика

Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
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Интернет

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АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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