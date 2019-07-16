Футбол
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»Soccer.ru 13:39
Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить немецкий клуб в контрольном матче
Парижский «ПСЖ» в контрольном матче разгромил дрезденское «Динамо» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Дрездене на стадионе «Рудольф Харбиг».
Обновлено в 17:17
Политика
Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Политика
Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык
В Бердянске журналиста-националиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей выгнали с пляжа за разговор на украинском языке, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 10:51
Политика
Правду о малазийском «Боинге» скрывают
Основным вопросом остаётся ответственность за трагедию. Крушение «Боинга» произошло 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Обновлено в 17:34
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу
Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Хоккей
Врана продлил контракт с «Вашингтоном»
Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 16:30
Футбол
Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17