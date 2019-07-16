Если останусь, потом просто буду жалеть. Впрочем, на это тяжело решиться из-за другого языка и культуры.

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

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