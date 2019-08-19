Футбол

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»Спорт-Экспресс 08:20

Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
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Алексей Матюнин
Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Алексей Матюнин, российский футбольный судьяАБН 09:17
с чего всё началось

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.
Спорт-Экспресс08:20

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