Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.

с чего всё началось

Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.

Спорт день за днем

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильников Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Политика Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.

Политика Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Экономика Опубликован список крупнейших должников России Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.

Футбол Лихтштайнер стал игроком «Аугсбурга» «Аугсбург» объявил о переходе защитника Штефана Лихтштайнера. 35-летний швейцарец подписал контракт с немецким клубом на год.

Политика Супруга Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль в Киеве Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара попала в две конфликтные ситуации по пути в Киев.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Общество Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Политика Переговоры Путина и Макрона завершились Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства.

Общество Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.

Здоровье Астраханским детям стали лучше лечить глаза Уникальное оборудование лечит близорукость, зрительное утомление, аккомодационные нарушения, проводит реабилитацию и профилактику осложнений после операций по коррекции близорукости.

Единоборства Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие» Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.

Кино «Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.

Политика Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Теннис Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Экономика Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.