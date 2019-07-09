Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Ситуация в сегменте потребительского кредитования требует дополнительного серьезного анализа. Об этом во время выступления на пленарном заседании в Госдуме во вторник, 9 июля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин заявил, что «пузыря» потребкредитования пока нет

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