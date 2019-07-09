Экономика

Алексей Кудрин заявил, что «пузыря» потребкредитования пока нетДума ТВ вчера в 08:14

Ситуация в сегменте потребительского кредитования требует дополнительного серьезного анализа. Об этом во время выступления на пленарном заседании в Госдуме во вторник, 9 июля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новостивчера в 07:32

Подробнее о событии

Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

РБКвчера в 09:52

Кудрин заявил о критической черте в потребкредитовании россиян

Газета.Ruвчера в 08:11

Кудрин: «пузыря» на рынке потребкредитования пока нет

News.ruвчера в 07:19

Кудрин опроверг наличие «пузыря» потребкредитования в России

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Кудрин заявил об опасности сохранения высоких темпов роста потребкредитования

ТАССвчера в 07:50

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

РИА Новостивчера в 07:32

Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования

Российская газетавчера в 07:55
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Политика

Студентка УрФУ упала в обморок во время встречи с Путиным

Обновлено вчера в 11:27
Общество

«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.
Обновлено в 07:27
Кино

«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Общество

В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

Обновлено в 06:05
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Обновлено в 07:14
Политика

Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян

Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Обновлено в 04:45
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко празднует день рождения дочери

Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове

Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Политика

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения

Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения.
Обновлено в 04:23
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Экономика

Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях

Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России

Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии

Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Москве в номере отеля нашли тело девушки

Обновлено в 06:36
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
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