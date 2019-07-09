Экономика
Алексей Кудрин заявил, что «пузыря» потребкредитования пока нетДума ТВ вчера в 08:14
Ситуация в сегменте потребительского кредитования требует дополнительного серьезного анализа. Об этом во время выступления на пленарном заседании в Госдуме во вторник, 9 июля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 07:32
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Политика
Студентка УрФУ упала в обморок во время встречи с Путиным
Обновлено вчера в 11:27
Общество
«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.
Обновлено в 07:27
Кино
«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко празднует день рождения дочери
Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове
Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Политика
Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения
Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения.
Обновлено в 04:23
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России
Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
Обновлено в 06:36
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45