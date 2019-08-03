Общество
Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в МосквеГоворит Москва 07:29
Кортнев отказался вести мероприятие по этическим причинам, сообщается в официальном аккаунте коллектива в Facebook. Накануне музыкант сообщил изданию «Медуза», что узнал о фестивале несколько дней назад от своего директора.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе
Обновлено в 09:12
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Авто
Suzuki Vitara и SX4 стали доступнее для корпоративных клиентов
Согласно условиям спецпредложения, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может составить до 17%, ранее такая выгода составляла 5%. Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе может составить 999 000 руб.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Общество
СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве
Накануне мэрия Москвы предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения в случае проведения несанкционированной акции.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег
МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил ему после финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола
В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Авто получило съемный гоночный руль, трубчатый каркас в салоне, гоночные кресла и электропривод, открывающий двери автоматически.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Футбол
Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото «ПСЖ» после матча за Суперкубок Франции
В сети появилось видео, на котором видно, как нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прогоняет своего одноклубника, форварда Неймара во время командного фото после победы над "Ренном" (2:1) в матче за Суперкубок Франции.
Обновлено в 10:23
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33