Общество

Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в МосквеГоворит Москва 07:29

Кортнев отказался вести мероприятие по этическим причинам, сообщается в официальном аккаунте коллектива в Facebook. Накануне музыкант сообщил изданию «Медуза», что узнал о фестивале несколько дней назад от своего директора.
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