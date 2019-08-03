Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в МосквеРИА Новости 07:05
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
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В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Происшествия
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Армия и оружие
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КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
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Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
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При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
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Обновлено вчера в 09:52
Футбол
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Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь
По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.
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Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
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Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
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Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
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Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
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Политика
Трамп рассказал об обсуждении нового ядерного соглашения с РФ и Китаем
Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о заключении нового ядерного соглашения с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
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Культура
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Культура
Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы
После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
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«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
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Стала известна доля сегмента SUV в крупных городах России
В первом полугодии 2019 года доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России составила 43%.
Обновлено в 07:44
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
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Футбол
«Барселона» опубликовала детали сделки по трансферу Малкома в «Зенит»
Сегодня, 2 августа, бразильский нападающий Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» и подписал пятилетнее соглашение.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
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