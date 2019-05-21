Алексей Ионов может покинуть ФК «Ростов» ради клуба из ЕвропыБлокнот Ростов-на-Дону вчера в 16:31

Полузащитник ФК «Ростов» и сборной России Алексей Ионов летом может покинуть берега Дона. Об этом сообщил агент игрока Милко Бански.

Алексей Ионов может покинуть ФК «Ростов» ради клуба из Европы

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