Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.

Алексей Дюмин лично поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

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