Политика
Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторовPro Город Владимир 07:37
По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных. Таким образом, Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» с высокой вероятностью отставки. По расчетам аналитиков в такой группе находятся уже 24 губернатора.
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Московский Комсомолец05:45
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