Футбол

Алексей Дюмин лично поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу ЕвропыТульские Известия 07:01

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.
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Губернатор Тульской области: «Представлять Россию на международной арене — это большая ответственность»

Матч ТВ10:20

Губернатор Тульской области впечатлен результатами «Арсенала» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс09:36

Губернатор Тульской области обсудил успехи и задачи «Арсенала» с руководством клуба

Тульские новости07:26

Алексей Дюмин обсудил успехи и задачи тульского «Арсенала» с руководством клуба

КП - Тула08:05

Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»

Первый Тульский07:01

Алексей Дюмин о выходе тульского «Арсенала» в Лигу Европы: Это чудо и огромный подарок

Тульская пресса06:13

Власти Тульской области окажут поддержку ФК «Арсенал» в связи с выходом в Лигу Европы

ТАСС09:24
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Происшествия

«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Взрыв в Лионе расследует антитеррористический отдел прокуратуры

Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры, передаёт AFP.
Обновлено в 13:23
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

«Было дело»: Тодоренко порассуждала об изменах мужу

Обновлено в 12:35
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
Обновлено в 12:23
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Обновлено в 02:16
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Спорт

Туктамышева представила новый костюм для показательного номера

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый костюм, в котором выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась

У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на краснодарском пляже

Знаменитость вместе с волонтёрами убрала от мусора один из пляжей в Краснодарском крае.
Обновлено в 08:27
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Общество

Школьники Владивостока продемонстрировали аттестат зрелости

Выпускники встретили последний звонок в стиле БДСМ Последний звонок в школе №74 Владивостока прогремел на всю страну: ученики выпускного класса устроили «день непослушания».
Обновлено в 13:16
Политика

Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос

Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Общество

Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя

По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Технологии

MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
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Алексей Геннадьевич Дюмин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Тульской области с 22 сентября 2016 года. Герой Российской Федерации. Заместитель министра обороны Российской Федерации, Генерал-лейтенант.
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