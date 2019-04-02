Футбол

Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в «Витессе»Спорт-Экспресс 04:15

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А. Березуцкий: «Последние четыре месяца карьеры я показывал свой худший футбол»

Sport24.ru04:06

Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в «Витессе»

Спорт-Экспресс04:15
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Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

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Экономика

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
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Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская

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Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:48
Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Преподаватель из Озерска записал видео о «холопской» зарплате

Преподаватель из Озерска Александр Дериглазов в видеообращении пожаловался на мизерную зарплату.
Обновлено в 04:10
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Здоровье

В городах Подмосковья отремонтируют несколько поликлиник и стационаров

Губернатор поручил начать возведение поликлиники в микрорайоне Коломны «Подлипки».
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что проведенные Индией 27 марта противоспутниковые испытания привели к образованию 400 фрагментов космического мусора, из-за чего опасность для МКС выросла на 44%.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом

Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Политика

В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции

Первый тур выборов президента Украины стал «красной карточкой» для оппозиции, которая уступила актеру Владимиру Зеленскому, заявил в эфире ICTV глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Медики предупредили о вреде гематогена

Обновлено в 01:54
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 18:07
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах президента

Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Политика

Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань

Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Недвижимость

Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов

В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено вчера в 04:39
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Уволившаяся из-за фото учительница нашла новую работу

Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, перешла на новую работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Василий Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Капитан сборной России в 2014 и 2016 годах. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России.
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