Футбол
Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в «Витессе»Спорт-Экспресс 04:15
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Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Обновлено в 02:51
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:00
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество
Преподаватель из Озерска записал видео о «холопской» зарплате
Преподаватель из Озерска Александр Дериглазов в видеообращении пожаловался на мизерную зарплату.
Обновлено в 04:10
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400
Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Здоровье
В городах Подмосковья отремонтируют несколько поликлиник и стационаров
Губернатор поручил начать возведение поликлиники в микрорайоне Коломны «Подлипки».
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что проведенные Индией 27 марта противоспутниковые испытания привели к образованию 400 фрагментов космического мусора, из-за чего опасность для МКС выросла на 44%.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Политика
В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции
Первый тур выборов президента Украины стал «красной карточкой» для оппозиции, которая уступила актеру Владимиру Зеленскому, заявил в эфире ICTV глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Медики предупредили о вреде гематогена
Обновлено в 01:54
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах президента
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Политика
Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань
Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов
В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено вчера в 04:39
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Общество
Уволившаяся из-за фото учительница нашла новую работу
Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, перешла на новую работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41