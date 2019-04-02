Футбол
Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»Бомбардир.ру 07:35
Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе. 36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.
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Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
В Петербурге в здании военной академии имени Можайского прогремел взрыв, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике № 2
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Пермь 2 апреля, побывал в пермской поликлинике №2.
Обновлено в 08:01
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Технологии
WhatsApp запустил горячую линию для борьбы с фейками в Индии
WhatsApp продолжает кампанию против фейковых новостей. Для этого в Индии запущена горячая линия.
Обновлено в 06:33
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Экономика
Россия и Китай начали укладку рельсов на мосту через Амур
Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).
Обновлено в 02:59
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала ЗРК и бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за два дня зафиксировали вблизи линии соприкосновения наличие 11 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе применяемых при обстрелах Республики.
Обновлено в 07:15
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32