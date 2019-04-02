Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»Бомбардир.ру 07:35

Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе. 36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.

Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»

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