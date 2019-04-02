Футбол

Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»Бомбардир.ру 07:35

Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе. 36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.
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Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает впритык»

Евро-футбол.ру10:10

Алексей Березуцкий: «Брат молодец. Выучил по-голландски фразу „я Вася, я идиот, не обращайте внимания“»

Бомбардир.ру10:34

Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в «Витессе»

Спорт-Экспресс04:15

А. Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает на аренду дома, машины и на еду»

Sport24.ru04:50

Березуцкий рассказал о зарплате и языковом барьере в Голландии

Sportbox.RU04:46

Березуцкий рассказал о зарплате и языковом барьере в Голландии

Матч ТВ04:46

Алексей Березуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

Soccer.ru05:06
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
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Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены

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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа

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Одемвингие в 2010 году перешел из "Локомотива" в "Вест Бромвич".
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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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