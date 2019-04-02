Футбол
Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»Бомбардир.ру 07:35
Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе. 36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета
Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста
Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Водонаева рассталась со вторым мужем
Отношения пары длились полтора года В сентябре 2017 года бывшая участница проекта "Дом − 2" Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова.
Обновлено в 08:02
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Музыка
Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены
Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Автоспорт
Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е
Обновлено в 11:59
Футбол
«Бешикташ» хочет забрать Влашича у ЦСКА
По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом.
Обновлено в 08:44
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Обновлено в 11:34
Футбол
Одемвингие: ситуация с проявлениями дискриминации в футболе улучшилась
Одемвингие в 2010 году перешел из "Локомотива" в "Вест Бромвич".
Обновлено в 11:05