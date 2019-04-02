Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»Бомбардир.ру 07:35

Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе. 36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.

Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ одному хватает, но впритык»

Происшествия В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие» Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

Происшествия Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.

Политика Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.

Шоу-бизнес Водонаева рассталась со вторым мужем Отношения пары длились полтора года В сентябре 2017 года бывшая участница проекта "Дом − 2" Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Армия и оружие В порт Одессы вошли военные корабли НАТО Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.

Политика «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.

Кино В сети появился новый трейлер «Мстителей» В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».

Музыка Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

Здоровье Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Армия и оружие СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.

Футбол «Бешикташ» хочет забрать Влашича у ЦСКА По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом.