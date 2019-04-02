Футбол
Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает впритык»Евро-футбол.ру 10:10
В принципе, зарплаты хватает, но впритык. Если учесть, что мы не бываем дома и другие моменты. Хватает на то, чтобы снимать квартиру, снимать машину и на еду.
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Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Технологии
«Ростех» подготовит условия для покрытия сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит условия для появления беспроводной связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит от 2500 до 3675 рублей - сайт компании.
Обновлено в 10:09
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Политика
Роскомнадзор проводит работы со СМИ в рамках закона о госсимволах
Территориальные органы Роскомнадзора ведут со СМИ профилактическую работу в рамках закона об оскорблении госсимволов, чтобы избежать привлечения изданий к ответственности, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 09:16
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Политика
Канцелярия президента Эстонии запросила встречу с Путиным
Хотя расписание визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву еще не утверждено, она рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Канцелярию главы государства.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил пермскую поликлинику №2
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Городскую клиническую поликлинику №2. Это лечебное учреждение одном из первых в крае начало работать по технологии «бережливого» производства, здесь же реализован региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение доступности участковых врачей.
Обновлено в 09:24
Игры
Игрок Fallout 76 прислал Тодду Говарду коробку заколок для волос в знак негодования
Во время сессии ответов на вопросы в рамках выставки PAX East глава студии Bethesda Тодд Говард рассказал, что один из игроков Fallout 76 прислал ему коробку заколок для волос.
Обновлено в 05:56
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30