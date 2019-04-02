Футбол

Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает впритык»Евро-футбол.ру 10:10

В принципе, зарплаты хватает, но впритык. Если учесть, что мы не бываем дома и другие моменты. Хватает на то, чтобы снимать квартиру, снимать машину и на еду.
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Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает впритык»

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Алексей Березуцкий рассказал, сколько получает в «Витессе»

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А. Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает на аренду дома, машины и на еду»

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Алексей Березуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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