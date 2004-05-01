Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»Бомбардир.ру 03:23
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
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Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В результате технических неполадок в Госавтоинспекции не могут регистрировать транспортные средства, а также выдавать и менять права.
Обновлено в 01:34
Политика
Зеленский и Порошенко сохраняют позиции после обработки 95% протоколов
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Совладелица S7 погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Общество
На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы
Детеныша балтийской нерпы спасли на берегу Финского залива в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 04:21
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
Владелец закрыл производство на норковой ферме в Германии. В городе Раден закрылась последняя норковая ферма в стране, пишет VSE42.
Обновлено в 03:14
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+
«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Обновлено в 02:59
Политика
Песков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания
Всего из ТЦ эвакуировали 230 человек.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»
Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Санкт-Петербурге вместе со Светланой Сургановой.
Обновлено в 03:06
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским
В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не видят смысла в проведении телевизионных дебатов c действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 03:27
Политика
Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань
Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров попросил об отставке
Напомним, что Николай Овчаров находится на своем посту уже второй срок - в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой администрации города Курска.
Обновлено в 03:30
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Авто
Аналитики: электрокары сравняются с ДВС по стоимости владения
В BCG уточняют, что стоимость владения электромобилем в 2022 году сравняется со стоимостью автомобиля с ДВС в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») при 10-летнем сроке владения.
Обновлено в 04:23
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Bitcoin резко подорожал. Что будет дальше
Утром 2 апреля среднерыночный курс Bitcoin поднялся до максимума 2019 г. в $4849, за несколько часов он увеличился практически на 15%, после чего откатился.
Обновлено в 03:27
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину
Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21