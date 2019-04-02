Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»Бомбардир.ру 03:23
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом
Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Авто
Audi тизером анонсировала премьеру беспилотного электрокара
Компания из Штутгарта опубликовала первые тизерные изображения своего автономного концепт-кара, получившего имя AI:me.
Обновлено в 03:58
Экономика
Россия и Китай начали класть рельсы на мосту через Амур
Обновлено в 04:18
Спорт
Тутберидзе объяснила уход Медведевой и Липницкой
Обновлено в 04:41
Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 06:01
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Политика
Канделаки объяснила феномен Зеленского
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз
Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Роспотребнадзор разработал новый СанПиН для общепита
Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями сетей кафе и ресторанов подготовили новый СанПиН для предприятий общественного питания.
Обновлено в 03:11
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Авто
Названа стоимость новой модели Kia ProCeed
Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
Лидер партии «Батькивщина» Юля Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты Украины, заявила, что выборы в стране были превращены в фарс.
Обновлено в 05:36
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Депутаты приняли отставку мэра Курска
Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.
Обновлено в 05:23
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Общество
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
Раскопки на древнем кладбище неподалеку от Каира принесли несколько удивительных находок – египетские археологи нашли здесь "антропоидный" саркофаг из известняка, две мумии внутри него, а также несколько статуй божеств и золотые украшения.
Обновлено в 04:07
Футбол
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.
Обновлено вчера в 19:38
Недвижимость
Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году
Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Избиение Виктории Скрипаль попало на видео
Обновлено в 05:33
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
Актер Алексей Панин заявил в соцсетях, что в России живут самые злые люди в мире.
Обновлено в 04:29
Футбол
Тотти хочет видеть Де Росси на посту главного тренера «Ромы»
В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды.
Обновлено в 05:27