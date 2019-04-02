Футбол

Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»Бомбардир.ру 03:23

Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
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А. Березуцкий: не пускаем Слуцкого за руль, потому что переживаем за свою жизнь

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А. Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает на аренду дома, машины и на еду»

Sport24.ru04:50

«Он решил с нами помучиться». Алексей Березуцкий объяснил, зачем они с братом нужны Слуцкому

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«Он решил с нами помучиться». Алексей Березуцкий объяснил, зачем они с братом нужны Слуцкому

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А. Березуцкий: «Слуцкому нельзя давать водить, он сбивает все подряд»

Soccer.ru05:14

Алексей Березуцкий: «Слуцкого не пускаем за руль. Переживаем за свою жизнь»

Спорт-Экспресс04:55

Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»

Бомбардир.ру03:23
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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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