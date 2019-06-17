Футбол
Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»Спорт-Экспресс вчера в 23:30
Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Енисей" вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава. Александр Алексеев — главный тренер "Енисея".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Бандиты с цепью и топором избили и ограбили знакомого в Клину
Трое жителей подмосковного Клина ограбили своего знакомого, избив его металлической цепью и топором, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Баскетбол
«Лейкерс» хотят подписать Кавая Леонарда
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Россию не купить: Клинцевич ответил на заявление Болтона
Ранее Болтон заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро выплатил Москве $209 млн по военному контракту, тем самым купив ее постоянную поддержку.
Обновлено в 02:25
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолет Ил-114-300
Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Honor 20 раскупили за две недели
Кстати, на днях будет объявлено и о старте продаж другой модели – Honor 20 Pro, которая будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Экономика
Moody’s понизило рейтинг Турции до «B1», прогноз негативный
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Экономика
На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46