Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»Спорт-Экспресс вчера в 23:30

Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Енисей" вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава. Александр Алексеев — главный тренер "Енисея".

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Происшествия Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Происшествия Бандиты с цепью и топором избили и ограбили знакомого в Клину Трое жителей подмосковного Клина ограбили своего знакомого, избив его металлической цепью и топором, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика В ДНР установили причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Россию не купить: Клинцевич ответил на заявление Болтона Ранее Болтон заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро выплатил Москве $209 млн по военному контракту, тем самым купив ее постоянную поддержку.

Политика План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Армия и оружие В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолет Ил-114-300 Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Honor 20 раскупили за две недели Кстати, на днях будет объявлено и о старте продаж другой модели – Honor 20 Pro, которая будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Экономика Moody’s понизило рейтинг Турции до «B1», прогноз негативный Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Экономика На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.

Спорт Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.

Происшествия В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Футбол «Манчестер Юнайтед» не продаст Погба Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.