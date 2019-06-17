Футбол

Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»Спорт-Экспресс вчера в 23:30

Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Енисей" вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава. Александр Алексеев — главный тренер "Енисея".
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Футбольному «Енисею» назначили нового тренера

Newslab.ruвчера в 23:53

Алексеев назначен главным тренером «Енисея»

Чемпионат00:34

В ФК «Енисей» пришел новый тренер вместо скандального Дмитрия Аленичева

НГС2400:31

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Sport24.ruвчера в 22:31

Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Спорт-Экспрессвчера в 23:30

Назван новый главный тренер «Енисея»

Матч ТВвчера в 22:47

Назван новый главный тренер «Енисея»

Sportbox.RUвчера в 22:47
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Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Бандиты с цепью и топором избили и ограбили знакомого в Клину

Трое жителей подмосковного Клина ограбили своего знакомого, избив его металлической цепью и топором, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах

Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Баскетбол

«Лейкерс» хотят подписать Кавая Леонарда

Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Религия

День Святой Троицы отмечают православные

Обновлено вчера в 02:13
Политика

Россию не купить: Клинцевич ответил на заявление Болтона

Ранее Болтон заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро выплатил Москве $209 млн по военному контракту, тем самым купив ее постоянную поддержку.
Обновлено в 02:25
Политика

План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре

Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолет Ил-114-300

Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Гаджеты

Honor 20 раскупили за две недели

Кстати, на днях будет объявлено и о старте продаж другой модели – Honor 20 Pro, которая будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Экономика

Moody’s понизило рейтинг Турции до «B1», прогноз негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Экономика

На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Спорт

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 01:46
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