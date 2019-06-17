Алексеев стал главным тренером «Енисея»Bookmaker-ratings.ru 01:11

с чего всё началось

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду. 54-летний Алексеев специалист сменил на должности главного тренера Дмитрия Аленичева.

Футбол «Крылья Советов» вышли из отпуска Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба.

Политика В России введут электронные визы для иностранцев Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Пугачева купила для себя участок на кладбище Артистка уже приобрела участок земли рядом с его могилой на Кузьминском кладбище. Об это стало известно в ходе программы «Звезды сошлись».

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые обновят до Android 10 Как известно, в настоящий момент производители смартфонов активно готовятся к обновлению выпускаемых ими девайсов до самой актуальной версии Android.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Политика Трамп выгнал кашляющего помощника из Овального кабинета Дональд Трамп выгнал своего помощника Мика Малвейни из Овального кабинета из-за того, что он закашлялся во время его интервью.

Общество Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Общество Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.