Алексеев стал главным тренером «Енисея»Bookmaker-ratings.ru 01:11

с чего всё началось

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду. 54-летний Алексеев специалист сменил на должности главного тренера Дмитрия Аленичева.

Происшествия СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

Армия и оружие ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.

Армия и оружие Первая южнокорейская субмарина типа KSS-3 с ВНЭУ начала ходовые испытания Южнокорейский концерн Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering приступил к ходовым испытаниям первой построенной в стране подводной лодки типа KSS-3 (SSK).

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Армия и оружие Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

Общество В России введут маркировку продуктов питания «Светофор» Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Финансы Размер госдолга Италии достиг исторического максимума Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Энергетика Медведев поручил проверить рост цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.

Общество «Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Авто Дон стал шестым в РФ по продажам отечественных машин с пробегом Ростовская область по итогам мая заняла шестое место среди регионов России по продажам легковых автомобилей с пробегом отечественного производства.

Происшествия СК занялся проверкой обращения к Путину из аварийного барака «Следственными органами СК по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги», – сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".

Хоккей «Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.

Авто Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.