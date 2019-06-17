Футбол
Алексеев стал главным тренером «Енисея»Bookmaker-ratings.ru 01:11
«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду. 54-летний Алексеев специалист сменил на должности главного тренера Дмитрия Аленичева.
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с чего всё началось
Свою игроцкую карьеру Алексеев провел в красноярских командах "Автомобилист" и "Металлурге", сыграв более 300 матчей, сообщает официальный сайт "Енисея".Вести.Ru03:59
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