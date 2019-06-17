Футбол

Алексеев стал главным тренером «Енисея»Bookmaker-ratings.ru 01:11

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду. 54-летний Алексеев специалист сменил на должности главного тренера Дмитрия Аленичева.
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Алексеев: «Вся моя жизнь прошла в „Енисее“, это важнейший вызов для меня»

Sport24.ru04:20

Эксперты прокомментировали назначение нового главного тренера ФК «Енисей»

ТВ-Енисей07:01

В ФК «Енисей» пришел новый тренер вместо скандального Дмитрия Аленичева

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Главный тренер «Енисея» Алексеев отметил, что в команде будет играть много молодых игроков

Спорт-Экспресс04:12

Футбольному «Енисею» назначили нового тренера

Newslab.ruвчера в 23:53

Назван новый главный тренер «Енисея»

Матч ТВвчера в 22:47

Назван новый главный тренер «Енисея»

Sportbox.RUвчера в 22:47
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Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено в 11:33
Кино

В музее «Гараж» пройдет московская премьера фильма Балагова «Дылда»

Программа откроется 18 июня московской премьерой новой картины Кантемира Балагова "Дылда". Это будет первый показ фильма в столице.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину

Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Атлетико» надеется подписать Феликса

Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Здоровье

Литва лидирует в ЕС по уровню заболеваемости корью и краснухой

Литва заняла первое место в ЕС по уровню заболеваемости корью и краснухой в расчете на один миллион человек населения.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО

Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Наука

Ученые описали вечно существующую форму материи

Обновлено в 08:32
Происшествия

В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД

Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
Происшествия

СКР расследует конфликт жителей села Чемодановка с местными цыганами

Обновлено вчера в 18:31
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Здоровье

В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров

От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Общество

Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»

Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Кино

Джеймс Ганн перезапустит «Лигу справедливости» с частично обновлённым составом супергероев

Обновлено в 10:38
Общество

Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности

Обновлено в 10:25
Происшествия

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
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