Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»RT на русском 01:47

Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба. Им стал Александр Алексеев, который ранее трудился наставником молодёжного состава. В сезоне-2018/19 «Енисей» занял последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в ФНЛ.

Происшествия Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.

Здоровье Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.

Политика Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Хоккей Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита» Компания «Норникель Харьявалта Ою» приобрела 40 процентов акций. Остальной пакет принадлежит президенту «Йокерита» Яри Курри.

Футбол Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы» Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Политика Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.

Игры CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019 Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

Спорт Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Общество Названо число работающих пенсионеров в России По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Экономика Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке Мастер-план проекта должен быть подготовлен до конца 2019 года. Общую стоимость кластера оценили примерно в 39,2 млрд рублей.

Общество Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.

Экономика В России возобновился рост числа компаний-банкротов За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.

Экономика Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.