Футбол
Кокорину грозит замена коленного суставаВести.Ru 04:05
Находящийся в Бутырском СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин нуждается во многочасовой, ежедневной разработке колена. В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
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Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице. Новый год они встретили в СИЗО.РИА Новости03:50
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