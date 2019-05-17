Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»Metaratings 07:43
Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
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Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд
Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года.
Обновлено в 10:10
Экономика
Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве
Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 07:26
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
У Кирилла Комбарова родился четвертый сын
В семье капитана тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова пополнение: у 32-летнего футболиста родился четвертый ребенок, и это снова мальчик.
Обновлено в 09:51
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15
Политика
Российских политиков не пригласили на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 11:10
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Путин определил главное оружие России XXI века
Обновлено в 10:27
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50