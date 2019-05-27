Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с ракомГазета.Ru вчера в 19:06
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На грани жизни и смерти: у звезды «Чародеев» обнаружили рак в запущенной стадии
Телепрограммавчера в 12:56
«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
КП - Санкт-Петербургвчера в 04:20
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Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты
Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Авто
Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor
Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено 25 мая в 08:50
Политика
На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона
Стало известно о том, что возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Трубу с кипятком прорвало на Вознесенском проспекте
В Адмиралтейском районе прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
На Украине оценили убытки от конфликта с Россией
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Обновлено вчера в 18:53
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02