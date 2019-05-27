Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с ракомГазета.Ru 19:06
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с чего всё началось
О проблемах со здоровьем звезда советских картин «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи» рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале Россия 1.News.ru19:03
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«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
КП - Санкт-Петербург04:20
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Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:31
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Два человека стали жертвами торнадо в Оклахоме
Не менее двух человек погибли, еще несколько десятков пострадали в результате разрушительного торнадо в США.
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Политика
Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Фонтан кипятка: трубу с горячей водой прорвало в центре Петербурга
Прорыв трубы горячего водоснабжения произошел в центре Петербурга.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 16:31
Гаджеты
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны
Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.
Обновлено в 14:33
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Хоккей
Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею
Обновлено в 13:53
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Политика
Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство
"Все изменилось - большинство больше не в руках двух партий", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Альянса либералов и демократов за Европу".
Обновлено в 19:43
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Парусник «Мир» из Петербурга снес в Германии микроавтобус
Русские моряки не смогли незаметно отчалить от берега Германии. Петербургский парусник «Мир» оставил на одном из автомобилей повреждения.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика
Эксперт: Дефолт Украины неизбежен, чем раньше Зеленский его объявит, тем лучше для него
Прислушается ли Зеленский к совету Коломойского объявить дефолт, как 4 года назад сделала Греция и прекратит ли незалежная на время отдавать украинские долги западным богатым дядям-кредиторам - об этом мы спросили известного политолога Ростислава Ищенко.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Футбол
Милнер: Месси назвал меня ослом
Обновлено в 08:31
Экономика
Lamoda примерила безубыточность
Как сообщал "Ъ" 28 февраля, по итогам 2018 года выручка Lamoda, работающей на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Украины, снизилась в евро на 4,7%, до € 376, 4 млн, показав рост в рублях на 6,7%.
Обновлено в 18:18