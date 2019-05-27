Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с ракомГазета.Ru вчера в 19:06

Актриса Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком.
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«Умирать ведь не хочется»: Звезда «Чародеев» Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

Bimru.ru02:59

«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

КП - Санкт-Петербургвчера в 04:20

Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева два года борется с онкологией

Пятый каналвчера в 14:20

На грани жизни и смерти: у звезды «Чародеев» обнаружили рак в запущенной стадии

Телепрограммавчера в 12:56

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком

StarHit.ruвчера в 13:49

Александра Яковлева призналась, что находится на грани жизни и смерти

7Дней.рувчера в 10:18

61-летняя звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева призналась, что у нее рак

Вокруг ТВвчера в 16:10
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Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Общество

Мэрия Краснодара отсудила землю под поликлинику у Минобороны

Обновлено в 02:28
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей

Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.
Обновлено в 03:21
Хоккей

В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019

В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Политика

Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено 25 мая в 09:10
Футбол

Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 03:18
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено в 03:35
Общество

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 07:23
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено вчера в 19:17
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина

Многие рекомендации для здоровья сердца совпадают с рекомендациями по снижению веса.
Обновлено в 01:24
Футбол

Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать Кононова

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков красно-белых в инстаграме.
Обновлено в 01:49
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
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Александра Яковлева
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, общественно-политический деятель регионального уровня, железнодорожник. После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги».
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