Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своего выступления в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Ванкувере. 14-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 74,43 балла.

Спорт Спорт Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

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Единоборства Единоборства Мейвезер отказывается драться с Нурмагомедовым по правилам MMA

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