Спорт

Александра Трусова: «В произвольной программе покажу максимум»
Матч ТВ
02:34

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своего выступления в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Ванкувере. 14-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 74,43 балла.
Матч ТВ02:34

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Сергей Воронов: Были недочеты с первым каскадом, но смог пристегнуть прыжок ко второму

Советский спорт03:58

Ставший 5-м в короткой программе Воронов с таким же настроем откатает произвольную программу

Sport24.ru03:42

Сергей Воронов: «Прокатом удовлетворен, но были какие-то недочеты»

Матч ТВ03:39

Косторная удивлена оценками судей

Газета.Ru01:32

Щербакова считает, что плохо настроилась на короткую программу финала юниорского Гран-при

ТАСС01:27

Сергей Воронов: «В короткой были недочеты на каскаде, но прокатом удовлетворен»

Sports.ru02:13

Чен выиграл короткую программу в Финале Гран-при, Воронов – пятый

РИА Новостивчера в 23:45
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Спорт

Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

Обновлено в 05:10
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Рубином»

Напомним, «Зенит» 3 декабря уступил «Арсеналу» со счётом 4:2. По словам Семака, сине-бело-голубые провели матч ниже своих возможностей, и соперники этим воспользовались.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Мейвезер отказывается драться с Нурмагомедовым по правилам MMA

Обновлено в 04:45
Футбол

Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 05:08
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 04:48
Баскетбол

«Юта» победила «Хьюстон» в матче НБА

Обновлено в 04:39
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский сможет сыграть через несколько недель

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) через несколько недель, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:13
Футбол

Гризманн может заменить Роббена в «Баварии»

Гризманн должен будет заменить Роббена, который ранее сообщил, что проводит свой последний сезон в «Баварии».
Обновлено в 04:40
Футбол

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Крылья Советов» напоят болельщиков горячим чаем на матче с «Ростовом»

"Крылья Советов" бесплатно угостят болельщиков горячим чаем на матче 17-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", сообщается на официальном сайте самарской команды.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.
Обновлено в 04:42
Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 05:04
Хоккей

Панарин: вообще не думаю о новом контракте с «Коламбусом»

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин заявил, что в настоящее время вообще не думает о подписании нового контракта с клубом, выступающим в НХЛ.
Обновлено в 04:19
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