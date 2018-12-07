Спорт
Александра Трусова: «В произвольной программе покажу максимум»
Александра Трусова: «В произвольной программе покажу максимум»Матч ТВ02:34
Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своего выступления в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Ванкувере. 14-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 74,43 балла.
Матч ТВ02:34
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