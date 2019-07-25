Происшествия
Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницуГоворит Москва вчера в 10:07
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.
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с чего всё началось
Приехала специализированная психиатрическая бригада и после осмотра приняла решение о его незамедлительной госпитализации в психиатрическую больницу номер 1 имени Алексеева. Судьбой и здоровьем Александра Шестуна ФСИН обеспокоена очень сильно.Говорит Москвавчера в 10:07
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ФСИН: голодающего Шестуна не будут переводить в гражданскую больницу
Московский Комсомолецвчера в 17:14
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