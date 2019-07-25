Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК вчера в 14:54

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
Читать в источнике
Обсудить7
с чего всё началось

Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу

Приехала специализированная психиатрическая бригада и после осмотра приняла решение о его незамедлительной госпитализации в психиатрическую больницу номер 1 имени Алексеева. Судьбой и здоровьем Александра Шестуна ФСИН обеспокоена очень сильно.
Говорит Москвавчера в 10:07

Подробнее о событии

Десятки известных людей вступились за Шестуна

Оka.fm03:08

Бывшего главу Серпуховского района, обвиняемого в мошенничестве, перевели из психиатрической больницы обратно в СИЗО

Эхо Москвы03:00

Экс-чиновник Шестун будет находиться в больнице при СИЗО

ТАССвчера в 16:54

ФСИН: голодающего Шестуна не будут переводить в гражданскую больницу

Московский Комсомолецвчера в 17:14

«Неудобный пассажир»: в московской больнице отказались лечить Шестуна из-за отсутствия прописки

Говорит Москва03:55

В «Кащенко» отказались госпитализировать экс-главу Серпуховского района

Интерфаксвчера в 16:45

Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали

РИА Новостивчера в 13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Шоу-бизнес

Шейх Мохаммед и принцесса Хайя официально подтвердили развод

Обновлено в 01:32
Общество

На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Футбол

«Краснодар» подтвердил трансфер француза Кабелля

Футбольный "Краснодар" объявил о согласовании деталей контракта с полузащитником французского "Сент-Этьена" Реми Кабелля, который будет подписан в ближайшее время.
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Загоревшая и без макияжа Юлия Ковальчук «поймала закат»

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда поделилась теплым вечерним снимком на берегу моря.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией

Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
Обновлено в 02:50
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Игры

Corsair приобрела компанию Origin PC

Компания Corsair решила усилить свои позиции на рынке готовых игровых ПК посредством приобретения компании Origin PC.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Музыка

Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии

Популярный чешский певец Карел Готт, которому 10 дней назад исполнилось 80 лет, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт в городе Либерце в связи с воспалением легких, сообщила в среду журналистам его пресс-секретарь Анета Столцова.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Путин

В Магнитогорске, Челябинской области, загорелось здание аглофабрки, которую открыл Владимир Путин всего неделю назад.
Обновлено в 03:58
Общество

Площадь пожаров в Сибири превысила 1,3 млн га. Смог дошел до Урала

Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Общество

Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:53
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 03:55
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Главное