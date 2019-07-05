Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупцииLenta.ru 03:56
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
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Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно.
— Александр Попов, пловецForbes 01:47
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