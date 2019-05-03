Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕRuNews24.ru вчера в 13:15

Матч завершился со счетом 1:1, по результатам которого в финал пока что выходят «аристократы» за счет гостевого гола. В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Общество Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.

Транспорт В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Здоровье Мини-поликлиники на колёсах оснастят по новому Минздрав РФ утвердил новый стандарт оснащения мобильной медицинской бригады.

Наука Ученые доказывают новую теорию возникновения птичьего полета Исследования дают возможность с другой точки зрения взглянуть на то, как происходило зарождение птичьего полета.

Происшествия Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.

Общество Авария оставила без энергоснабжения почти 93 тыс. человек в Хабаровске Почти 93 тыс. человек в Хабаровске в субботу остались без электроснабжения из-за аварии на воздушной линии "Южная - Бройлерная-2", сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол Тренер «Баварии» поведал о настрое команды Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о настрое команды перед финальным отрезком чемпионата Германии, передает "Советский спорт".

Политика Посол США раскритиковал нерешительность Германии в отношении России Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве "Северного потока - 2" новыми санкциями.

Наука Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.

Политика В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников.

Политика Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.

Здоровье Эксперты рассказали, почему нельзя мыть сырую курицу Американские специалисты в области здравоохранения утверждают, что мытье сырой курицы перед приготовлением может грозить серьезными проблемами со здоровьем.

Политика Украина обвиняет Россию в подготовке войны Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.

Авто Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.

Армия и оружие В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.