Футбол

Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕRuNews24.ru 13:15

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Матч завершился со счетом 1:1, по результатам которого в финал пока что выходят «аристократы» за счет гостевого гола. В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
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