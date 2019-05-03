Футбол
Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕRuNews24.ru 13:15
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
|70′
Даниэль Парехо
|71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
|71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
|82′
|89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
7
Мхитарян
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
4
Ронкалья
22
Мина
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Матч завершился со счетом 1:1, по результатам которого в финал пока что выходят «аристократы» за счет гостевого гола. В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
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