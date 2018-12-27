Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС
РБК
04:49

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
РБК04:49

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РФС назовет кандидатов в президенты союза до 16 января

Интерфакс-Спорт05:34

Рустем Сайманов: «Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС»

Спорт БИЗНЕС Online04:17

Татарстан выдвинул кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

РИА Новости03:55

Федерации футбола Томской области, Мордовии и Башкирии выдвинули Дюкова на пост президента РФС

Sport24.ru04:54

Федерация футбола Башкортостана выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Чемпионат05:40

Мордовия, Башкортостан и Пермский край выдвинули Дюкова на пост президента РФС

Матч ТВ05:19

Федерация футбола Пермского края: «Дюков будет достойным президентом РФС»

Спорт-Экспресс05:04
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Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено в 03:01
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Центробанк принял решение аннулировать лицензии крупнейших форекс-дилеров, в числе которых ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Альпари Форекс» и ООО «Телетрейд Групп».
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе

В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Общество

В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России

Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России.
Обновлено в 05:44
Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Обновлено вчера в 21:28
Кино

В Forbes назвали самых неприбыльных голливудских актёров

Обновлено в 05:19
Экономика

Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях

Ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, заявила пресс-служба Минтруда, отвечая на сообщения СМИ о том, что уже в ближайшее время могут быть уволены сотни тысяч россиян.
Обновлено в 04:59
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Транспорт

Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста озвучили планы возведения железнодорожной части сооружения в 2019 году.
Обновлено в 04:36
Общество

Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах

Житель Портленда Колин О'Брейди впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах - на путешествие, до сих пор считавшееся невозможным, у него ушло 54 дня, сообщает в четверг информагентство Associated Press.
Обновлено в 02:34
Футбол

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
Обновлено в 04:49
Политика

Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

Обновлено в 03:13
Происшествия

В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.
Обновлено в 05:46
Политика

ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ

Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать ему руку

Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:23
Культура

Ведущие «Орла и Решки» заявили о закрытии проекта

Ведущие популярной телевизионной программы о путешествиях "Орел и Решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев разместили в официальном Instagram шоу видеообращение, в котором сообщили о скором закрытии проекта.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине

Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 00:38
Общество

МВД предложило сделать вид на жительство для иностранцев бессрочным

МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан.
Обновлено в 03:49
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Общество

Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом

Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33
Политика

Порошенко получил дивиденды от Roshen впервые за три года

Трастовый управляющий принял решение перечислить дивиденды Порошенко впервые за три года, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в а дминистрации президента Украины.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

«Срочно к психиатру»: Макаревич ответил на слова Лолиты про Крым

Журналистам хотелось знать, что думает музыкант по поводу высказывания Лолиты о Крыме.
Обновлено в 05:28
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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