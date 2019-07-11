Футбол
Александр Зотов стал игроком «Енисея»Soccer.ru 08:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
Общество
Под Канском ливень размыл дорогу: людей переносят в ковше экскаватора
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
Обновлено в 11:41
Общество
Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить к середине сентября
Роуминг между Белоруссией и Россией может быть отменен к середине сентября, сообщил ТАСС посол республики в РФ Владимир Семашко.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала власти Эстонии и Латвии, которые выступили против проведения салютов в честь освобождения Таллина и Риги.
Обновлено в 12:38
Политика
Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна
"За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
Обновлено в 12:45
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене
В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия
Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Житель Чебоксар приговорен к 15 годам колонии за убийство жены
Суд приговорил жителя Чебоксар к 15 годам колонии особого режима за убийство жены, тело которой он спрятал в чемодане и закопал.
Обновлено в 11:13
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Обновлено в 11:57
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Швеции впервые осужден мужчина по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые применил обвинение по новому закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, об этом говорится в решении суда.
Обновлено в 10:39
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14