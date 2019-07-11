Футбол
Александр Зотов стал игроком «Енисея»Soccer.ru 08:08
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Политика
На Донбассе погиб первый мирный житель из-за поручений Зеленского
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первом погибшем мирном жителе из-за обстрела Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:24
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл
Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Источник рассказал, как в России подрабатывают женщины-полицейские
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ
«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
L’One рассказал, сколько стоит уход из Black Star
Обновлено в 06:59
Политика
На Украине телеканалу «112» угрожают из-за показа фильма Стоуна
Режиссер постарался отразить в фильме происходящее на Украине после Евромайдана. По сути, ее новейшую историю за пять лет.
Обновлено в 09:24
Происшествия
По факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело
По факту пожара на ТЭЦ возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Обновлено в 08:55
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Футбол
Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди
Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.
Обновлено в 09:23
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика
В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:33
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Наука
Химики синтезировали пептиды в условиях ранней Земли
Обновлено в 08:40
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32