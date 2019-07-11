Футбол

Александр Зотов стал игроком «Енисея»Soccer.ru 08:08

Арсенал (Тула) — Динамо
завтра
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
3 фото
Прошедший сезон Зотов провел в "Енисее" на правах аренды.
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Зотов стал полноценным игроком «Енисея»

Советский спорт09:23

Зотов: «Подкупила настойчивость „Енисея“ и задача возвращения в РПЛ»

Sport24.ru09:05

Зотов перешел из «Динамо» в красноярский «Енисей»

ProstoProSport09:17

Александр Зотов подписал полноценный контракт с «Енисеем»

Спорт-Экспресс11:52

Александр Зотов: «Рад вернуться в „Енисей“»

Матч ТВ09:13

Александр Зотов: «Рад вернуться в „Енисей“»

Sportbox.RU09:13

Александр Зотов стал игроком «Енисея»

Soccer.ru08:08
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
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Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
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У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:54
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение Барборе Стрыцовой (Чехия) в полуфинале Уимблдона.
Обновлено в 11:12
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Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
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«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита

Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
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В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

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Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит перенести еще одну операцию

Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Здоровье

«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни

44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Ракету-носитель «Союз-2.1в» запустили с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами была запущена в среду с космодрома Плесецк (Архангельская область), информирует ТАСС.
Обновлено вчера в 13:55
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»

Обновлено в 09:23
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Политика

Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

Обновлено в 05:11
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин снял с должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило макет нового авианосца проекта «Ламантин»

В рамках открывшегося в Петербурге IX Международного военно-морского салона ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представило макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 12:32
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