Прошедший сезон Зотов провел в "Енисее" на правах аренды.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Происшествия В Москве задержали 50 крымскотатарских активистов У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Здоровье «Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Армия и оружие Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Шоу-бизнес Шатунову предстоит перенести еще одну операцию Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.

Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Общество «Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Армия и оружие Ракету-носитель «Союз-2.1в» запустили с космодрома Плесецк Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами была запущена в среду с космодрома Плесецк (Архангельская область), информирует ТАСС.

Экономика ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Политика Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Политика Путин снял с должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.