Футбол
Экс-полузащитник ФК "Уфа", а ныне звезда "Манчестер Сити" @ zinchenko_96 поздравляет болельщиков нашей команды с Новым 2019 годом.
Спорт-Экспресс06:48
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Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Обновлено в 04:55
Спорт
Непряева выиграла гонку первого этапа «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную гонку свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В ДТП в Финляндии погибла семья из России
Обновлено в 08:42
Политика
Медведев назначил замминистра экономического развития Оксану Тарасенко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития России Оксану Тарасенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард»
Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Политика
Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД
Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
Обновлено в 07:32
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Обновлено в 09:01
Спорт
Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Обновлено в 09:41
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе
Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.
Обновлено в 05:44
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика
Медведев назначил заместителя руководителя Россвязи
Заместителем руководителя Федерального агентства связи назначен Сергей Чебаков, 30 декабря говорится в постановлении, опубликованом на официальном сайте правительства.
Обновлено в 09:24
Происшествия
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе
"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Политика
Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров Грузии и Украины
Лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений с рождественскими и новогодними праздниками от лица президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:48
Футбол
Крышу «Газпром Арены» продолжают клевать чайки
Крышу стадиона на Крестовском острове особенно сильно клюют чайки, но при это портят ее любые птицы, заявил генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов в интервью изданию «Фонтанка».
Обновлено в 10:09
Общество
Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии из-за строительства храма Минобороны
Как утверждают источники издания, деньги, которые планировалось выделить на премии, будут перечислены на строительство храма Минобороны в Подмосковье.
Обновлено в 09:00
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.
Обновлено в 07:18
Политика
Миллер пообещал запуск «Северного потока — 2» в 2020 году
Обновлено в 07:47
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Из Ирака в Москву вылетел спецрейс с российскими детьми
Из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву, на его борту 30 детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы.
Обновлено в 09:31
Общество
На Бали из-за извержения вулкана объявили повышенный уровень опасности
Обновлено в 09:12
Культура
Умерла актриса из ситкома «Друзья» Джун Уитфилд
Британская актриса кино и ТВ Джун Уитфилд скончалась в возрасте 93 лет.
Обновлено в 08:30
Авто
Названы десять лучших автоновинок года
Одним из главных автомобильных событий 2018 года стало появление на рынке обновленной Lada Granta.
Обновлено в 09:37