Александр Зинченко: «Я считаю, что Украина заслужила победу над Люксембургом»Спорт-Экспресс 19:22

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команда одержала заслуженную победу.

Александр Зинченко: «Я считаю, что Украина заслужила победу над Люксембургом»

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