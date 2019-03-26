Футбол
Александр Зинченко: «Я считаю, что Украина заслужила победу над Люксембургом»Спорт-Экспресс 19:22
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команда одержала заслуженную победу.
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Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Политика
«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя
Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
США украли российскую разработку тридцатилетней давности
За океаном совместная разработка корпорации США Boeing и шведской компании SAAB преподносится как прорыв, хотя она, мягко говоря, не нова.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Общество
Владельцев незаконных гаражей в Корсаковском районе призывают освободить земельные участки
Владельцев всевозможных незаконных построек призывают самостоятельно в весенне-летний период текущего года освободить занимаемые земельные участки.
Обновлено в 19:32
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
ЦРТ готовит голосового помощника «Варвару»
ЦРТ контролируется Газпромбанком. Голосовой помощник поддерживает биометрию и будет доступен сторонним компаниям по лицензии.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
Обновлено в 08:14
Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Авто
Старый Ford GT установил рекорд скорости
Команда M2K Motorsports установила рекорд скорости.
Обновлено в 06:46
Политика
Миротворцы ООН выдавят российские войска из Донбасса, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию заставят согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс.
Обновлено в 19:00
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Происшествия
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
Обновлено в 08:10
Финансы
Медведев выступит на коллегии Минфина и заседании набсовета ВЭБ.РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет во вторник участие в заседании коллегии Минфина России, а также проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
Обновлено в 17:18
Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Xiaomi намекает на презентацию смартфона Mi Mix 4
Обновлено в 13:16