Футбол
Александр Зинченко: «На мое восстановление уйдет около десяти дней»Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что пропустит около десяти дней из-за травмы. Он травмировался в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0). - Небольшое растяжение задней поверхности бедра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»
Sports.ruвчера в 17:08
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
Обновлено в 03:18
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев показал настоящего себя
Недавно артист показал настоящего себя на снимке.
Обновлено в 03:43
Общество
Каждый пятый россиянин хотел бы покинуть страну
Сразу 20% жителей России хотели бы покинуть страну и поискать лучшей жизни в других местах.
Обновлено вчера в 10:45
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Экономика
«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд
«Лента» разместила на площадке Лондонской биржи сообщение, из которого следует, что 11 марта «Магнит» высказал готовность приобрести всю сеть гипермаркетов.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Здоровье
В Госдуме обсудят вопрос борьбы с пропагандой отказа от вакцинации
Комитет по охране здоровья организовал проведение в Госдуме круглого стола "Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий".
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен
Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено в 00:34
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Напомним, в мае прошлого года супруга голливудской звезды родила четвертого ребенка, сына Ромео.
Обновлено в 01:52