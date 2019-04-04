Футбол

Александр Зинченко: «На мое восстановление уйдет около десяти дней»Спорт-Экспресс вчера в 18:01

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что пропустит около десяти дней из-за травмы. Он травмировался в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0). - Небольшое растяжение задней поверхности бедра.
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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»

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Александр Зинченко: «Травма не такая уж серьезная, вернусь еще более сильным»

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Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

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Зинченко получил травму задней поверхности бедра

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Недавно артист показал настоящего себя на снимке.
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Каждый пятый россиянин хотел бы покинуть страну

Сразу 20% жителей России хотели бы покинуть страну и поискать лучшей жизни в других местах.
Обновлено вчера в 10:45
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Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

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Экономика

«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд

«Лента» разместила на площадке Лондонской биржи сообщение, из которого следует, что 11 марта «Магнит» высказал готовность приобрести всю сеть гипермаркетов.
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В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

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Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
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По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
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«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
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Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

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Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
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Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
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Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен

Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
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Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

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Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу

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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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