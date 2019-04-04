Футбол

Александр Зинченко: «На мое восстановление уйдет около десяти дней»Спорт-Экспресс вчера в 18:01

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что пропустит около десяти дней из-за травмы. Он травмировался в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0). - Небольшое растяжение задней поверхности бедра.
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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