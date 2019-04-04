Футбол
Александр Зинченко: «На мое восстановление уйдет около десяти дней»Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что пропустит около десяти дней из-за травмы. Он травмировался в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0). - Небольшое растяжение задней поверхности бедра.
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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»
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