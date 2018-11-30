Политика
"Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в пресс-релизе. Александр Торшин родился в 1953 году.
Газета.Ru08:56
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