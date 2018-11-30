Политика

Александр Торшин ушел с поста зампреда ЦБ
Газета.Ru
08:56

"Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", - говорится в пресс-релизе. Александр Торшин родился в 1953 году.
Газета.Ru08:56

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Александр Торшин ушел с поста зампреда ЦБ

Газета.Ru08:56

Госслужбу оставил чиновник, чье имя упоминалось в связи с расследованием теракта в Беслане и санкциями США Торшин

Эхо Москвы10:00

Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной

РБК04:57

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит на пенсию

Коммерсантъ04:24

Зампред ЦБ Александр Торшин уходит в отставку

ТАСС04:12

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Интерфакс03:58

ЦБ сообщил об уходе зампреда Александра Торшина

Rambler News Service03:53
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:46, Ашберн
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Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя - статс-секретарь Банка России c 21 января 2015 года. В прошлом - член Совета Федерации от Правительства Республики Марий Эл, 1-й Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации, исполняющий обязанности Председателя Совета Федерации Российской Федерации с 18 мая по 21 сентября 2011 года.
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