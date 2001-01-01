Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»Матч ТВ 16:03
Иван Игнатьев
|15′
|25′
Эльмир Набиуллин
Ари
|32′
Иван Игнатьев
|42′
|53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|62′
|62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
|67′
Ари
Маркус Берг
|72′
|77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
|80′
|81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
|86′
|86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Берг
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
12
Заболотный
13
Кудряшов
26
Калугин
45
Миладинович
20
Юрганов
24
Набиуллин
18
Бурмистров
55
Казаев
5
Померко
17
Мостовой
94
Лагатор
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Обновлено в 19:07
Происшествия
Около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции в Москве
В несогласованной с властями акции в центре Москвы участвуют около 3500 человек, из которых порядка 700 — представители СМИ и блогеры, ранее предупредившие правоохранителей о своем участии в освещении мероприятия.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено в 16:18
Происшествия
Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35
В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.
Обновлено в 12:42
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE
Напомним, Intel после длительного перерыва решила снова вернутся на рынок дискретных видеоадаптеров, и в прошлом месяце она уже показала на видео свою новую видеокарту.
Обновлено в 13:44
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Космос
Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship
Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Политика
В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»
Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 19:14
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
В Уфе второй раз за месяц поднялись цены на бензин
В Уфе второй раз за июль месяц поднялись цены на топливо. Бензин подорожал на заправках сети «Лукойл».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье
Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено вчера в 02:21
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в честь празднования Дня ВМФ.
Обновлено в 12:55
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22