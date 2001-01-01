Футбол

Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»Sportbox.RU 16:03

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Сочи» Точилин: Наступаем на одни грабли третий тур

Нева Спорт14:47

Точилин: у «Сочи» не всё так плохо

Чемпионат15:57

Точилин: «Во всех трёх играх не могу сказать, что соперник имел какое-то колоссальное преимущество»

Евро-футбол.ру14:29

Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»

Матч ТВ16:03

Александр Точилин: «Есть календарь, и мы должны его придерживаться»

Sports.ru14:56

Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»

Sportbox.RU16:03

Александр Точилин: «Давать фору „Краснодару“ – роскошь»

Спорт-Экспресс14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Обновлено в 12:04
Происшествия

На митинге в Москве задержали больше тысячи человек

На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
Обновлено в 15:10
Общество

В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор

Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
Обновлено в 11:04
Наука

Ученые разработали систему опреснения воды на солнечной энергии

Обновлено в 14:48
Общество

В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет

В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308

Российский президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».
Обновлено в 07:52
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Единоборства

Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа

Обновлено в 14:55
Общество

В Геленджике ливень затопил набережную

На Геленджик сегодня утром обрушилась непогода.
Обновлено в 10:54
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом

Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Футбол

Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»

Обновлено в 13:24
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 15:13
Происшествия

Главу минфина Астраханской области арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу министерства финансов Астраханской области Виталия Шведова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Протестующие устроили шествие по центру Москвы

27 июля прошла несогласованная акция протеста в центре Москвы. Сотрудники полиции жестко разгоняли протестующих.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
Политика

Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера

Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

Обновлено в 12:09
Происшествия

Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:07
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Сирии в окрестностях Дамаска на мине подорвался подросток

Юноша, пасший овец, погиб при взрыве мины, установленной боевиками в горном районе Западный Каламун в окрестностях Дамаска, передает САНА.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Петербуржец получил выстрел в лицо и лишился дорогого велосипеда

В субботу, 27 июля, в Большом Казачьем переулке неизвестный злоумышленник выстрелил в лицо молодому велосипедисту, отобрал у юноши двухколёсный транспорт и уехал на нём к набережной Фонтанки.
Обновлено в 11:11
Наука

Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев

Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме

В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость

Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.
Обновлено в 06:43
ещё по теме
Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное